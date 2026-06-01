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Quartier résidentiel Villa de charme à herzliya

Herzliya, Israël
depuis
$7,80M
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5
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ID: 37442
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    HaNadiv, 8

À propos du complexe

Opportunité rare – Villa de charme à Herzliya. Située dans une rue calme et verdoyante, découvrez cette magnifique villa de 6 pièces alliant confort et sérénité. Idéalement placée à proximité immédiate des écoles et des commerces. Surface : 181 m² habitables sur un terrain de 330 m². Une superbe suite parentale privée au dernier étage. Très joli jardin arboré, particulièrement agréable à vivre. Un cadre de vie privilégié et familial au cœur d'un secteur recherché.

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
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