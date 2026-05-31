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Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,51M
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ID: 37662
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaMelekh George, 45

À propos du complexe

À seulement quelques pas du Shouk HaCarmel, de la rue Shenkin, du boulevard Rothschild et à cinq minutes de marche de la plage, ce duplex penthouse unique est situé dans une rue entièrement rénovée, au sein d'un immeuble boutique neuf à l'architecture préservée, au 5ᵉ étage avec ascenseur. Caractéristiques principales • 135 m² habitables • 46 m² de terrasses (6 m² + 40 m²) • Cave incluse • Option pour parking Premier niveau • Grand salon lumineux avec cuisine ouverte • 3 chambres, dont une suite parentale avec salle de bain attenante et terrasse de 6 m² • Seconde salle de bain indépendante • Placards encastrés dans chaque chambre • Une chambre est un mamad (pièce sécurisée) Niveau supérieur • Espace polyvalent (idéal comme second salon, bureau ou coin lecture) • Salle d'eau avec WC • Accès à une exceptionnelle terrasse de 40 m² sur le toit, équipée d'une cuisine extérieure et d'un barbecue intégré • Autorisation pour jacuzzi • Vue dégagée – idéale pour recevoir ou profiter d'une totale intimité Immeuble & finitions • Finitions haut de gamme et matériaux premium • Immeuble boutique moderne avec seulement quelques appartements Coûts • Prix : 9 900 000 ₪ • Charges de copropriété (vaad bayit) : 900 ₪ / mois • Taxes municipales (arnona) : 1 800 ₪ / tous les 2 mois L'avenir de la rue King George Dans le cadre du réaménagement urbain de la rue King George, un grand boulevard vert est prévu juste en face de l'immeuble. Le penthouse bénéficiera ainsi d'une vue dégagée sur une avenue paysagée, sans construction future. De plus, la place Magen David (carrefour King George, Allenby, Shenkin et Nahalat Binyamin) deviendra prochainement un nœud majeur de transport public, desservi par deux lignes principales : la ligne violette du tramway et la ligne de métro M2, à seulement 100 mètres de la propriété – renforçant ainsi son accessibilité et sa valeur à long terme. Une opportunité unique !

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Tel-Aviv, Israël
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