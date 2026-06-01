Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de cœur !

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Situé dans une résidence recherchée de 8 étages, avec 2 ascenseurs dont un ascenseur de Shabbat, l'appartement dispose de la climatisation, d'un parking privé et d'une entrée immédiatement disponible.
Emplacement stratégique, à proximité directe de toutes les commodités.
Prix affiché : 2 500 000 ₪, mais opportunité exceptionnelle à 2 200 000 ₪ pour acquéreur sérieux.
Une affaire rare sur le marché, à saisir sans attendre.
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Ashdod, Israël
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