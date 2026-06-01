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Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de cœur !

Ashdod, Israël
depuis
$781,000
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9
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ID: 37523
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaAtzmaut, 101

À propos du complexe

À vendre à Ashdod : Véritable coup de cœur ! Appartement 4 pièces – 128 m² avec balcon de 10 m² offrant une vue totalement dégagée sur le parc, sans aucun vis-à-vis. Situé dans une résidence recherchée de 8 étages, avec 2 ascenseurs dont un ascenseur de Shabbat, l'appartement dispose de la climatisation, d'un parking privé et d'une entrée immédiatement disponible. Emplacement stratégique, à proximité directe de toutes les commodités. Prix affiché : 2 500 000 ₪, mais opportunité exceptionnelle à 2 200 000 ₪ pour acquéreur sérieux. Une affaire rare sur le marché, à saisir sans attendre.

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Ashdod, Israël
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