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Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,68M
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ID: 37739
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abba Ahimeir, 19

À propos du complexe

Immeuble neuf en plein cœur de Ramat Aviv. Construction haut de gamme. Étage élevé avec ascenseur + 2 parkings + cave. 197m² habitable + 40m² de terrasse. Appartement haut de gamme parfait pour une famille, proche des commerces, mer et écoles.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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