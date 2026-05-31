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Quartier résidentiel Appartement en rez-de-jardin à vendre - rue monbaz - jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,56M
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9
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ID: 37640
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

À vendre Monbaz, centre-ville Dans un immeuble de standing avec gardien Superbe appartement jardin ! 105 m² Jardin de 65 m² 4 pièces 3 chambres 2,5 salles de bains 2 places de parking Cave

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Jérusalem, Israël
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