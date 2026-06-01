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Quartier résidentiel Au cœur de la ville. vue sur parc. très grand salon

Raanana, Israël
depuis
$1,99M
01/06/2026
$1,99M
31/05/2026
$1,98M
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3
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ID: 37106
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Ostrovski

À propos du complexe

Au centre-ville de Raanana. Appartement duplex au 3e et dernier étage. Immense salon. Appartement atypique avec beaucoup de charme. Vue sur le parc. Rue très demandée. Parking.

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Raanana, Israël
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