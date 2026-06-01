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Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !

Hadera, Israël
depuis
$3,05M
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ID: 37508
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Vous rêvez d'un appartement unique, splendide, raffiné avec en prime une grande terrasse ? Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un magnifique appartement décoré par un architecte, au centre-ville, rue Tarna, dans le projet haut de gamme VIVA, apprécié des francophones. Caractéristiques : - Appartement de 5 pièces - Superficie de 130 m² environ - Terrasse XL de 45 m² avec vue dégagée panoramique ! - Au 26ème étage, avec ascenseur de Shabbat - Belle pièce à vivre lumineuse avec une grande baie vitrée - Superbe cuisine meublée sur mesure avec un grand bar - 4 chambres, dont une pièce sécurisée et une incroyable suite parentale avec un grand dressing - Lobby, 4 ascenseurs - 2 places de parking souterrain ! Situé au-dessus d'un centre commercial, avec un supermarché, des magasins, restaurants, et le centre médical francophone de Hadera. À quelques minutes à pied des communautés francophones et à 12 minutes en voiture environ du bord de mer. Exceptionnel ! Pour plus d'informations : Ra'hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

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Hadera, Israël
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