  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 2, 5 pièces avec balcon / immeuble récent avec ascenseur

Quartier résidentiel 2, 5 pièces avec balcon / immeuble récent avec ascenseur

Tel-Aviv, Israël
depuis
$976,250
;
5
Laisser une demande
ID: 37771
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 111

À propos du complexe

Spécial investisseur ou premier achat / pied-à-terre. Immeuble moderne à 50m de la plage Gordon. Calme, verdoyant, vue complètement dégagée. Immeuble avec ascenseur. Très calme ! Affaire à ne pas laisser passer !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,36M
Quartier résidentiel Eilat - appartement a louer a l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Eilat, Israël
depuis
$8,100
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,55M
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,51M
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Netanya, Israël
depuis
$6,66M
Vous regardez
Quartier résidentiel 2, 5 pièces avec balcon / immeuble récent avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$976,250
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces en face de la cinémathèque et à deux pas de rothschild - livraison 30 mois
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces en face de la cinémathèque et à deux pas de rothschild - livraison 30 mois
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,50M
Exclusivité | Centre-ville de Tel Aviv Situé au 13 rue Sprinzak, dans un quartier calme et recherché, à proximité de la Cinémathèque et de toutes les institutions culturelles de Tel Aviv : Un appartement neuf de 3 pièces en construction, aux prestations haut de gamme et à l'agencement optima…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$4,38M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM - PLEINE VUE MER GARANTIE A VIE Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à se…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$2,68M
PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NEUF DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TERRASSES
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller