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Quartier résidentiel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable

Netanya, Israël
depuis
$2,38M
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Quartier résidentiel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
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ID: 37586
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

À propos du complexe

À vendre – Duplex penthouse 5 pièces avec terrasse panoramique et piscine Superbe duplex penthouse situé aux 11ᵉ et 12ᵉ étages, offrant des vues dégagées et un espace de vie moderne et lumineux. L'appartement comprend 119 m² au 11ᵉ étage avec une terrasse de 12 m², ainsi qu'une chambre parentale au 12ᵉ étage disposant d'une salle de bain privée et d'un balcon de 12 m². Une grande terrasse de 110 m², piscinable, permet de profiter pleinement de l'extérieur. Le penthouse dispose de trois salles de bain, quatre WC et d'une place de parking. Les travaux ont déjà commencé dans l'immeuble, situé à proximité de la mer, des commerces, des services, des écoles et des transports.

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Netanya, Israël
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