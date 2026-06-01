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Quartier résidentiel Sublime duplex face à la mer à rénover

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,27M
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6
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ID: 37402
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kedem, 57

À propos du complexe

Coup de cœur ! Sublime 3 pièces en duplex de 92m2 net + 40m2 de terrasse face à la mer. Immeuble historique rénové. Ascenseur et parking privé. Adresse calme et verdoyante... À saisir !

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Tel-Aviv, Israël
Loisirs

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