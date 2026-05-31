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Quartier résidentiel Mini penthouse 3 pièces + terrasse

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,95M
;
10
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ID: 37651
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh, 73

À propos du complexe

*Penthouse neuf à vendre en exclusivité* *Clés au bureau* *Mini penthouse unique à vendre - Mandat exclusif* Rue Shlomo Ameleh 73 - Tel Aviv Emplacement privilégié | Boulevard Ben Gourion Quartier : Ben Gourion | mer Immeuble : Immeuble rénové Étage : 4ème étage Type : Penthouse Superficie : 79 m² + terrasse 21 m² Ascenseur : ✅ Parking : ❌ Orientation : S-E-O Prix demandé : *5 490 000 ILS* Pour plus de détails : Benjamin 052-6604099 Sidney 054-4862214

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Tel-Aviv, Israël
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