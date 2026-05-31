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Quartier résidentiel Bon emplacement

Netanya, Israël
depuis
$142,000
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ID: 37827
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Moshe Smilansky, 36

À propos du complexe

Pour independant ou investissement !!! Au coeur de Natanya / rue Smilansky - bureau 30 m2, / 18 m2 neto, divise en 2 bureaux ,1er etage + ascenseur, immediat

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Netanya, Israël
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