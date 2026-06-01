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Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet

Eilat, Israël
depuis
$1,34M
01/06/2026
$1,34M
31/05/2026
$1,33M
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8
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ID: 37201
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat
  • Adresse
    Lotus

À propos du complexe

Dans le quartier Ganim Bet d'Eilat, dans la prestigieuse résidence Aquarelle, au bord du désert et de la mer Rouge, immeuble boutique proposant un cottage en rez-de-jardin à vendre face à la vallée. Cet immeuble se compose de 2 niveaux : un rez-de-jardin avec entrée privée de 140 m² habitables de plain-pied avec jardin de 250 m², piscine privée en forme d'escargot et 4 chambres à coucher, et un penthouse au 1er étage avec sa propre entrée, 140 m² habitables, 4 chambres à coucher et rooftop de 140 m² avec jacuzzi face à une vue paradisiaque. Chaque niveau dispose de sa propre entrée privée et peut se vendre séparément ou en un seul lot. Prix du rez-de-jardin : 3 750 000 NIS. Prix du penthouse : 3 650 000 NIS.

Localisation sur la carte

Eilat, Israël
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