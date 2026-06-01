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Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,83M
01/06/2026
$7,83M
31/05/2026
$7,81M
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ID: 37112
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

À propos du complexe

Exceptionnel – Mini Penthouse de luxe à Tel-Aviv Situé au 24ᵉ étage de la prestigieuse tour Migdal One, au cœur du très recherché Parc Tzameret, ce mini-penthouse d’exception offre un art de vivre rare et exclusif. 7 pièces 380 m² de prestations luxueuses Deux terrasses : • 40 m² • 12 m² Décoré avec raffinement par un architecte d’intérieur, chaque détail a été pensé pour conjuguer élégance, confort et modernité. Immeuble de grand standing : • Gardien 24/7 • Piscine • Salle de sport 4 places de parking 2 caves Un bien rare sur le marché, destiné à une clientèle en quête de prestige, d’espace et d’un emplacement d’exception à Tel-Aviv. en anglais

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Tel-Aviv, Israël
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