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Quartier résidentiel 4 pièces + balcon rénové avec ascenseur

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,59M
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ID: 37516
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Hess, 27

À propos du complexe

Dans une rue calme proche de la mer, immeuble rénové avec ascenseur, entrée agréable avec digicode. 3 orientations d'air, 4 pièces, 2 salles de bains, 2 toilettes. Possibilité de louer un parking.

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Tel-Aviv, Israël
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