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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$706,450
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ID: 37587
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

À vendre – Superbe appartement 3 pièces en façade dans le sud de Bat Yam Emplacement idéal dans le sud de Bat Yam, dans un immeuble récemment rénové. Appartement entièrement remis à neuf, parfait pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caractéristiques de l'appartement : • 3 pièces modernes • 80 m² d'intérieur • 8 m² de balcon en façade • Place de parking incluse • Situé au 2ᵉ étage d'un immeuble rénové Commodités à proximité : • Supermarchés et commerces de proximité • Restaurants, cafés et boulangeries locales • Parcs et espaces verts • Écoles et services essentiels • Accès facile aux transports en commun • Quartier vivant et convivial

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Bat Yam, Israël
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