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Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue sur le lac

Ascalon, Israël
depuis
$658,600
01/06/2026
$658,600
31/05/2026
$656,750
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ID: 37022
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

AU CŒUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTRÉE IMMÉDIATE

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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