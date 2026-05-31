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Quartier résidentiel À vendre / appartement 3 piÈces rue balfour – bat yam À 400m de la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$610,600
;
9
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ID: 37658
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Balfour, 83

À propos du complexe

Au cœur de Bat Yam, dans une rue centrale très prisée, cet appartement bénéficie d'une situation idéale : à seulement 400 mètres de la mer et à proximité immédiate de toutes les commodités du quotidien, commerces et transports. Appartement 3 pièces lumineux 74m² 3ème étage avec ascenseur Emplacement central, proche mer et commodités Loué actuellement 6 500 ₪ / mois À rénover → potentiel important de valorisation

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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