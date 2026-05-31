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Quartier résidentiel L'apothéose, à vendre à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$3,58M
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10
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ID: 37643
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Egoz, 17

À propos du complexe

À vendre – Appartement 5 pièces transformé en 4 pièces à la Marina d'Ashdod Situé dans l'un des emplacements les plus recherchés de la ville, cet appartement en front de mer offre un cadre de vie exceptionnel. Entièrement rénové avec goût, il a été repensé en 4 pièces spacieuses. Il comprend un mamad (pièce sécurisée), la climatisation intégrée, deux salles de bains modernes, ainsi qu'une grande mirpeset avec une vue mer spectaculaire, entièrement dégagée et en première ligne. L'appartement est vendu avec une place de parking privative et un immense box de rangement, très rare dans ce secteur. À seulement quelques pas de la plage, des restaurants, commerces et toutes les commodités du port de plaisance. Une opportunité unique de vivre la mer au quotidien dans un cadre élégant et confortable.

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Ashdod, Israël
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Loisirs

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