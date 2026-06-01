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Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$5,20M
01/06/2026
$5,20M
31/05/2026
$5,18M
;
6
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ID: 37181
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

Dans le fameux projet d'Holyland, somptueux penthouse à vendre vous offrant une vue panoramique sur tout Jérusalem, situé au dernier étage de la tour. Ce penthouse est composé de 4 chambres à coucher + une chambre familiale, cuisine spacieuse, avec un double séjour qui donne sur la mirpeset de 65 m². Très belle hauteur sous plafond, prestations intérieures de qualité. Produit d'exception.

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Jérusalem, Israël
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Loisirs

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