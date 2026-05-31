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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec balcon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,30M
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ID: 37838
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 70

À propos du complexe

Sublime 3 pièces refait à neuf avec balcon. Appartement de standing meublé. Balcon avec une vue dégagée. Calme et verdoyant. À saisir !

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Tel-Aviv, Israël
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