  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?

Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?

Hadera, Israël
depuis
$2,07M
;
10
Laisser une demande
ID: 37504
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un produit rare : - Grand duplex de 6 pièces d'environ 140 m², - Vaste terrasse pergola de 30 m², - Cuisine moderne ouverte sur le salon, - Salon avec éclairage d'ambiance, - Suite parentale spacieuse et confortable ainsi que 4 chambres supplémentaires, - 3 toilettes et 2 salles de bains, - Rénovation complète de la plomberie, des sols, portes et fenêtres, salles de bains et sanitaires, - 2 places de parking ! - Au 2ème étage, - Pièce sécurisée commune au pied de l'immeuble. À proximité des commodités, commerces, écoles et ganim. Proche des communautés francophones et à 12 minutes environ en voiture du bord de mer ! Pour une visite, contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,06M
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Jérusalem, Israël
depuis
$4,59M
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 7m² de terrasse
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Raanana, Israël
depuis
$3,58M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Hadera, Israël
depuis
$2,07M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,38M
À vendre bien immobilier rare en étage élevé avec sensation d'intimité, espaces ouverts et vue imprenable sur la mer ▪️ 104 m² 4 expositions - depuis la terrasse vue nord-ouest, est ▪️ 40 m² terrasse périphérique ▪️ 12ème étage avec vue dégagée et magnifique ▪️ 4 expositions complètes – est …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$4,22M
Projet Givat Shmouel – Le Petit Neuilly de Tel Aviv Mardochée Khayat vous présente un projet d’exception, situé dans l’un des quartiers les plus prisés du centre d’Israël. Un emplacement stratégique au cœur de Givat Shmouel, à proximité immédiate des synagogues, des commerces et des axes r…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rez-de-jardin spacieux
Quartier résidentiel Rez-de-jardin spacieux
Quartier résidentiel Rez-de-jardin spacieux
Quartier résidentiel Rez-de-jardin spacieux
Quartier résidentiel Rez-de-jardin spacieux
Quartier résidentiel Rez-de-jardin spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$674,500
À Barnea, un rez-de-jardin spacieux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller