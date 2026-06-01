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Quartier résidentiel Appartement neuf 5 pièces lumineux à jérusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
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7
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ID: 37387
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Yaakov Neeman, 18

À propos du complexe

Imaginez entrer dans un appartement neuf, baigné de lumière, sans attendre des années de construction et sans compromis sur votre qualité de vie. Situé rue נבנצל, au cœur d’un secteur en plein développement et très recherché, cet appartement de 5 pièces offre 123 m² aux volumes généreux, avec une conception moderne pensée pour maximiser la luminosité naturelle tout au long de la journée. Situé au 12ème étage d’un immeuble neuf avec ascenseurs de Shabbat, il dispose d’un agréable balcon de 14 m², parfait pour se détendre ou recevoir. Deux parkings en sous-sol viennent compléter ce bien rare. Livraison dans environ 1 mois seulement, une opportunité exceptionnelle pour acquérir du neuf immédiatement. L appartement est livré vide mais il a ete meublé par IA pour avoir une meilleure idee de la qualité de vie attendue

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Jérusalem, Israël
Loisirs

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