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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces en face de la cinémathèque et à deux pas de rothschild - livraison 30 mois

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,50M
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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces en face de la cinémathèque et à deux pas de rothschild - livraison 30 mois
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ID: 36928
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sprinzak, 13

À propos du complexe

Exclusivité | Centre-ville de Tel Aviv Situé au 13 rue Sprinzak, dans un quartier calme et recherché, à proximité de la Cinémathèque et de toutes les institutions culturelles de Tel Aviv : Un appartement neuf de 3 pièces en construction, aux prestations haut de gamme et à l'agencement optimal. Disponible dans deux ans et demi. Surface habitable d'environ 80 m² Mirpeset ensoleillée d'environ 6 m² Quartier calme et intime Jardin bien entretenu Parking Cave 2 ascenseurs Immeuble neuf en construction Une combinaison rare : emplacement central, tranquillité absolue et confort moderne au cœur de la ville.

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Tel-Aviv, Israël
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