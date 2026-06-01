  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer

Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer

Netanya, Israël
depuis
$2,06M
01/06/2026
$2,06M
31/05/2026
$2,06M
;
4
Laisser une demande
ID: 37094
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Español Español
Tres Gros Potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Stationnement Duplex 4,5 pièces Pleine vue mer invraisemblable.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,38M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israël
depuis
$815,240
Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana
Raanana, Israël
depuis
$4,29M
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,99M
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,28M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$2,06M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveaux bureaux en location dans tour très demandée sur givat shaul
Quartier résidentiel Nouveaux bureaux en location dans tour très demandée sur givat shaul
Quartier résidentiel Nouveaux bureaux en location dans tour très demandée sur givat shaul
Quartier résidentiel Nouveaux bureaux en location dans tour très demandée sur givat shaul
Quartier résidentiel Nouveaux bureaux en location dans tour très demandée sur givat shaul
Afficher tout Quartier résidentiel Nouveaux bureaux en location dans tour très demandée sur givat shaul
Quartier résidentiel Nouveaux bureaux en location dans tour très demandée sur givat shaul
Jérusalem, Israël
depuis
$3,514
Nouveau sur le marché à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim", avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 141m², avec deux expositions. Il off…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,05M
Rue Nahalat Benyamin 116 A vendre En exclusivité Immeuble récent 2.5 pieces transformé en 2 pieces 50m2 avec balcon de 5m2 2ème étage Ascenseur Prix : 2950.000
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Netanya, Israël
depuis
$142,400
Pour independant ou investissement !!! Au coeur de Natanya / rue Smilansky - bureau 30 m2, / 18 m2 neto, divise en 2 bureaux ,1er etage + ascenseur, immediat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller