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Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer

Bat Yam, Israël
depuis
$2,45M
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4
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ID: 37495
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Masarik

À propos du complexe

Appartement 4 pièces en 2ᵉ ligne de mer à Bat Yam Situé à proximité de l’avenue Ha’Atsmaout, dans un quartier très recherché de Bat Yam, à deux pas du Tramway, Supermarchés et commerces, Plage et bord de mer, Synagogues, Parcs pour enfants... Surface de 95 m² habitables + Balcon de 12 m². Mamad (pièce sécurisée) extra grand Suite parentale avec salle de douche & WC Grande salle de bain avec baignoire (idéale pour enfants) Séjour spacieux et très lumineux en façade Exposition plein Est Vendu avec 1 Place de parking Entrée immédiate

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Bat Yam, Israël
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Alimentation et boissons
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