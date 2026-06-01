  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Pour les amoureux du bord de mer ! magnifique duplex avec une vue imprenable !

Quartier résidentiel Pour les amoureux du bord de mer ! magnifique duplex avec une vue imprenable !

Hadera, Israël
depuis
$2,70M
;
10
Laisser une demande
ID: 37541
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité dans le quartier de Givat Olga, un très beau penthouse duplex de 3.5 pièces, soigneusement aménagé, à quelques minutes à pied de la mer, dans la rue recherchée de Mena'hem Begin ! Caractéristiques : - Appartement lumineux de 3,5 pièces d'environ 100 m², - Très beau séjour donnant sur une première mirpeset orientée vers la mer, - Grande mirpeset-souccah ensoleillée sur le toit de 20 m² ! - Au 8ème étage, - Ascenseur, - Mamad, - Cave privée, - Place de parking, - Beau lobby, immeuble bien entretenu. Emplacement exceptionnel ! Vous traversez la rue et arrivez à pied au bord de la mer, au prestigieux hôtel Jacob's, à quelques minutes en voiture du village commercial Moul Ha'Hof, des synagogues, de la gare et des axes routiers. En plus d'un appartement de rêve, c'est un excellent investissement ! Contactez-nous, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Professionals Hadera. Numéro de licence : 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$6,00M
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,77M
Quartier résidentiel Bat yam – itzhak sadeh mini-penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$8,94M
Quartier résidentiel Sublime appartement d'architecte
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Vous regardez
Quartier résidentiel Pour les amoureux du bord de mer ! magnifique duplex avec une vue imprenable !
Hadera, Israël
depuis
$2,70M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Très bonne affaire
Quartier résidentiel Très bonne affaire
Quartier résidentiel Très bonne affaire
Quartier résidentiel Très bonne affaire
Quartier résidentiel Très bonne affaire
Afficher tout Quartier résidentiel Très bonne affaire
Quartier résidentiel Très bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$1,55M
Beau 4 pièces dans petit immeuble au centre du quartier Neve Adarim, 3e étage sur 5, terrasse souccah, à ne pas rater
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,39M
À vendre dans le quartier recherché de Montefiore Rue Gershon Schatz Au 3e étage - façade 3 pièces de 60 m² + balcon de 15 m² Compteur inclus Parking souterrain Ascenseur Immeuble de seulement 10 locataires 2 appartements par étage Bail en cours jusqu'à fin août 2026 pour un loyer de 7 500 …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.
Afficher tout Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,51M
Magnifique appartement situé au 15ème étage. Vue époustouflante sur tout Tel Aviv et sur la mer. Décorateur d'intérieur. Piscine, salle de sport et terrasse au 48ème étage. L'appartement dispose de 2 chambres à coucher plus le mamad transformé en dressing. Salon, coin repas et cuisine dans d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller