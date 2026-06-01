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Quartier résidentiel À vendre superbe 4 pièces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,75M
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2
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ID: 36973
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 60

À propos du complexe

Appartement 4 pièces idéal pour les familles ! Boulevard Nordau, dans le Vieux Nord *Projet de qualité du Groupe RAYK* Exclusif ✨ 116 m² habitables ✨ Terrasse ensoleillée de 10 m² ✨ 4 pièces à l'agencement optimal ✨ Place de parking privée avec robot ✨ Orientation nord-ouest ***Disponibilité : août 2028*** Sans frais d'agence

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
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