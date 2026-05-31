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Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$3,45M
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9
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ID: 37902
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaGiborim, 17

À propos du complexe

À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les architectes d’intérieur Dana Oberson, le projet se distingue par un design raffiné, des espaces communs haut de gamme, un paysagisme signé Gil Dershman et un niveau écologique 5281 – 3 étoiles. Les résidents profiteront d’un club exclusif, d’une salle de sport, d’aires de jeux, de parkings souterrains avec bornes électriques et de halls d’entrée luxueux. Appartements et finitions Les appartements, du 3 au 5 pièces et penthouses, sont équipés de : • Système domotique intelligent et climatisation VRF • Cuisine haut de gamme avec plan de travail en quartz • Volets électriques, portes design et sols en grès porcelaine • Salles de bain raffinées avec robinetterie premium et finitions antidérapantes • Préparation pour home cinéma et borne de recharge électrique Avancement et conditions • Permis obtenu, travaux en cours • Banque accompagnatrice : Bank Hapoalim • Livraison prévue : 30 avril 2029 • Modalités de paiement avantageuses : sans intérêts ni indexation (20 % à la signature, 30 % via prêt promoteur, 45 % avant livraison, 5 % à la remise des clés) • Garantie constructeur Tidhar – 10 ans

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Bat Yam, Israël
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