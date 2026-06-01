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Quartier résidentiel Central. 2 terrasses. proche commerces

Raanana, Israël
depuis
$4,87M
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5
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ID: 37441
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaNotrim

À propos du complexe

Situé dans un environnement résidentiel recherché à Raanana, ce duplex de 5 pièces offre un équilibre rare entre volumes intérieurs et espaces extérieurs. Un bien pensé pour une vraie vie de famille, avec une organisation sur deux niveaux fluide et fonctionnelle. ✔️ 5 pièces ✔️ 2 terrasses → 80 m² à l'étage supérieur – un véritable espace de vie extérieur → 12 m² au niveau du salon ✔️ Cuisine cacher aux beaux volumes ✔️ Mamad ✔️ 3 salles de bain | 4 toilettes ✔️ 2 parkings ✔️ Cave ✔️ 5e étage avec ascenseur (Shabbat) ✔️ Orientation Nord-Est Ce qui fait la différence : La terrasse de 80 m². Un espace rare à Raanana, qui change complètement la manière de vivre l'appartement. Un bien qui offre à la fois le confort d'un appartement… et les avantages d'une maison.

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Raanana, Israël
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