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Quartier résidentiel À quelques minutes à pied de la mer, 3 pièces à vendre, très luxueux, entièrement meublé et neuf, avec parking standard

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 37445
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 224

À propos du complexe

À vendre, à quelques minutes à pied de la mer et à proximité de l'hôtel Hilton, dans le vieux nord de Tel-Aviv : appartement de 3 pièces à vendre, très luxueux, entièrement neuf, avec parking standard. Entièrement meublé, incluant tout le mobilier et les appareils électroménagers de marque Miele, et bien plus encore. Pour plus d'informations, prix sur demande. Aya

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Tel-Aviv, Israël
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