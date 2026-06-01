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Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.

Raanana, Israël
depuis
$1,21M
01/06/2026
$1,21M
31/05/2026
$1,20M
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7
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ID: 37102
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Un 4 pièces neuf aux volumes rares – Rue Borohov, Raanana Un appartement qui se distingue par ce que l'on ne trouve presque plus : de très grands volumes intérieurs et une terrasse de 13 m² pour prolonger le salon au quotidien. Situé au 4ᵉ étage d'un immeuble rénové il y a deux ans, l'appartement est entièrement neuf et disponible immédiatement. Le salon spacieux et la suite parentale généreuse offrent une vraie sensation d'espace et de confort dès l'entrée. La rue Borohov, centrale et recherchée, permet un mode de vie à pied : commerces, écoles et services à proximité immédiate. ✔️ Appartement neuf ✔️ Immeuble rénové ✔️ Terrasse 13 m² ✔️ Volumes exceptionnels ✔️ Parking robotisé sécurisé Un bien pour des acheteurs qui privilégient l'espace, la centralité et la qualité de vie, plus que la vue. À visiter.

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Raanana, Israël
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