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Quartier résidentiel Excellent emplacement

Raanana, Israël
depuis
$2,90M
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ID: 37425
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

À propos du complexe

Raanana Est recherché. Immeuble après Tama. 4 pièces entièrement rénové. Grandes chambres. Proche de tous commerces et École Ariel.

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Raanana, Israël
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