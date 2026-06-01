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Quartier résidentiel Holyland bait vagan

Jérusalem, Israël
depuis
$1,25M
01/06/2026
$1,25M
31/05/2026
$1,24M
;
13
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ID: 37145
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

En plein cœur de Bait Vagan, la nouvelle phase du complexe Holyland est enfin disponible, avec un large choix d'appartements du 3 pièces au penthouse et rez-de-jardin.

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Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

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