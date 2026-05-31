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Quartier résidentiel The projet neuf au centre-ville de hadera !

Hadera, Israël
depuis
$2,59M
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5
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ID: 37824
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Vous voulez être propriétaire en Israël en 2026 ? RE/MAX Hadera vous propose un projet neuf juste Waowwwwwww ! - Projet neuf livrable dans 2 ans, - Super emplacement au centre-ville de Hadera, LA ville où investir ! - Promoteur réputé, - Belle construction, de qualité, - Un excellent achat et sé-cu-ri-sé !!! Caractéristiques de l'appartement : - 5 pièces d'environ 124 m², très bien agencé, - Superbe terrasse d'environ 20 m², avec une vue dégagée, - Un grand espace de vie lumineux, - 4 chambres dont une suite parentale et une pièce sécurisée, - 2 salles d’eau et 3 toilettes, - Un très beau cahier des charges, - Une place de parking ! Caractéristiques de l'immeuble : - Lobby luxueux, - Jardins suspendus de la résidence, - Salle de sport et salle des copropriétaires, - 3 ascenseurs dont un de Shabbat ! - Galerie commerciale au pied du projet. Emplacement idéal ! A quelques minutes des commodités, des commerces, des écoles et des communautés francophones, à environ 12 minutes en voiture du bord de mer ! Sans hésiter, un excellent choix d'investissement ou d'habitation en Israël pour vous ! En toute sécurité et réalisable à distance ! Et la cerise sur le gâteau : un prix exceptionnel ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui. Licence professionnelle 313736

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Hadera, Israël
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