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Quartier résidentiel Bat yam – itzhak sadeh mini-penthouse de standing avec vue mer panoramique

Bat Yam, Israël
depuis
$1,74M
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10
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ID: 37668
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yitzhak Sadeh

À propos du complexe

À VENDRE | Mini-Penthouse d'Exception – Bat Yam Vue mer éternelle • Étage élevé • Décoration architecte Situé dans l'un des secteurs les plus recherchés de Bat Yam, à proximité immédiate de la mer, des commerces et des transports, ce mini-penthouse d'exception offre un cadre de vie haut de gamme, lumineux et élégant, avec une vue mer panoramique et dégagée. Un bien rare, décoré avec goût par un architecte d'intérieur, alliant volumes généreux, prestations de qualité et rentabilité immédiate. 5 pièces 136 m² de surface intérieure 24 m² de terrasse donnant sur la mer 37ᵉ étage (vue spectaculaire) Ascenseur + ascenseur Shabbat Appartement magnifiquement aménagé, finitions haut de gamme 2 salles de bains modernes Espaces de vie spacieux, agencement optimisé Atouts majeurs Vue mer panoramique à 180° Décoration signée architecte d'intérieur 2 places de parking 1 cave Immeuble offrant toutes les commodités Environnement résidentiel recherché, proche mer & services Actuellement loué : 6 500 ₪ / mois Charges mensuelles : 1 540 ₪ Convient parfaitement pour : Investissement locatif Résidence principale Pied-à-terre premium Prix demandé 4 900 000 ₪

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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