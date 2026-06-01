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Quartier résidentiel Sublime 4 piÈces avec grand balcon proche gordon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
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ID: 37399
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 25

À propos du complexe

MAGNIFIQUE 4 PIÈCES REFAIT À NEUF MEUBLÉ - HAUT DE GAMME 3 CHAMBRES À COUCHER / 2 SDB / 2 TOILETTES GRAND BALCON / CUISINE ÉQUIPÉE VERDOYANT / LUMINEUX / CALME

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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