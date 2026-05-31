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Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces neuf, emplacement de choix bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$1,47M
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2
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ID: 37693
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Penthouse neuf de 134 m² + 41 m² de terrasse. Ascenseur et parking inclus. Très lumineux, parfait pour une famille. Emplacement recherché.

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Bat Yam, Israël
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