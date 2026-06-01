  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Mateh Yehuda
  4. Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem

Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem

Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,56M
;
17
Laisser une demande
ID: 37192
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Mateh Yehuda

À propos du complexe

Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est un véritable joyau de l'immobilier. Emplacement Idéal . Profitez d'un accès facile aux transports publics, avec le tramway à deux pas, et explorez les attractions de la ville : seulement 8 minutes du Shouk Mahane Yehuda et 15 minutes de la célèbre Mamila et de la vieille ville. Caractéristiques du Projet Vues panoramiques sur la forêt d’Ein Kerem ,venez visiter les plus grands musées de Jérusalem. Parking souterrain sécurisé avec portail électrique. Revêtement extérieur en pierre authentique de Jérusalem. Lobby élégant meublé avec des matériaux de luxe. Fenêtres à double vitrage avec cadre en aluminium. 3 ascenseurs de luxe , y compris ascenseurs de shabbat. Espaces de divertissement variés, jardin paysager, bibliothèque, billard et grande synagogue. Salon privé haut de gamme. Espace réservé pour les Souccot. Caractéristiques des Appartements : Système de maison intelligente pour une gestion optimale de l'électricité. Cuisine haut de gamme de marques reconnues. Robinetterie mitigeur dans toutes les pièces. Dallage en porcelaine de granit 100/100. Meubles de salle de bain inclus. Climatisation Inverter VRF pour un confort maximal. Prises de gaz, d'eau et d'électricité sur le balcon principal. Accessoires électriques modernes et esthétiques. Toilettes suspendues. Venez découvrir un nouveau standard de vie à Jérusalem !

Localisation sur la carte

Mateh Yehuda, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement au centre ville a louer - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$15,000
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$4,33M
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,28M
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,73M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,56M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 3 pièces bien situé
Quartier résidentiel 3 pièces bien situé
Quartier résidentiel 3 pièces bien situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,673
Bien agencé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$3,69M
Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana, un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l'un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoya…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israël
depuis
$3,09M
Projet Zangville — Netanya Nouveau programme en prévente au cœur du centre-ville Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter un projet exclusif idéalement situé dans le centre-ville de Netanya, sur la très calme et recherchée Rue Zangville. Ce quartier bénéficie de tous les avantages …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller