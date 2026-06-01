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Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pièces quartier basel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,93M
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3
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ID: 37534
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel

À propos du complexe

Magnifique 3 pièces en cours de construction dans un immeuble entièrement neuf dans le quartier très prisé de Basel à Tel Aviv. Prestations de haut standing. Hauts plafonds de 2,9m. Livraison dans 5 mois, vendu avec une cave.

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Tel-Aviv, Israël
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