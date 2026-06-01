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Quartier résidentiel Bord de mer

Ascalon, Israël
depuis
$1,06M
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9
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ID: 37375
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

Joyau à la Marina : à 50 m de la plage ! Découvrez ce charmant appartement cosy au 3ème étage d'un petit immeuble intimiste (5 étages). Emplacement de rêve : à 50 mètres de l'eau. Confort : espace optimisé avec une terrasse ensoleillée. Sérénité : mamad inclus pour une tranquillité totale. Un pied-à-terre idéal pour profiter de la vie marine au quotidien.

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Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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