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Quartier résidentiel Bel appartement

Jérusalem, Israël
depuis
$2,52M
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ID: 37829
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Au coeur de la Baka- appartement luxueux et neuf de 5 pièces 130 m2 plus un balcon de 12 m2. 3 salles de bains et toilettes Grande cave et parking Mamad Accessibilité totale

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Jérusalem, Israël
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