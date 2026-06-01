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Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
01/06/2026
$1,55M
31/05/2026
$1,54M
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6
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ID: 37310
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse disponible aux 14ème, 15ème et 18ème étages à Kiriat Yovel Jérusalem. Proche du tramway et des commerces. Vue dégagée. Parking et cave inclus. Entrée immédiate. Prix à partir de 4.350.000 shekels, non compris nos frais d'agence.

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Jérusalem, Israël
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