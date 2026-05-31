  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul

Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul

Jérusalem, Israël
depuis
$6,163
;
5
Laisser une demande
ID: 37776
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Kanfei Nesharim

À propos du complexe

Nouvellement disponible à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim", avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 248 m², avec deux expositions. Il offre une vue verdoyante sur les montagnes de Jérusalem, une kitchenette et des toilettes privatives. Possibilité de créer 9 bureaux et une salle d'accueil supplémentaire. Il est possible de connecter 2 bureaux supplémentaires de 141 m² et 162 m² chacun, pour atteindre une superficie totale brute de 551 m². Le prix du m² est de 85 NIS pour le loyer, 17,5 NIS par m² pour les charges d'immeuble, et 22 NIS par m² pour l'arnona. Le prix est avant TVA et l'entrée dans les bureaux est immédiate. Emplacement extrêmement recherché à l'entrée de la ville et proche des axes centraux de transports.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,37M
Quartier résidentiel Bat yam côte mer
Bat Yam, Israël
depuis
$963,115
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$940,750
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$3,68M
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israël
depuis
$7,00M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$6,163
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$3,69M
Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana, un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l'un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoya…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À quelques minutes à pied de la mer, 3 pièces à vendre, très luxueux, entièrement meublé et neuf, avec parking standard
Quartier résidentiel À quelques minutes à pied de la mer, 3 pièces à vendre, très luxueux, entièrement meublé et neuf, avec parking standard
Quartier résidentiel À quelques minutes à pied de la mer, 3 pièces à vendre, très luxueux, entièrement meublé et neuf, avec parking standard
Quartier résidentiel À quelques minutes à pied de la mer, 3 pièces à vendre, très luxueux, entièrement meublé et neuf, avec parking standard
Quartier résidentiel À quelques minutes à pied de la mer, 3 pièces à vendre, très luxueux, entièrement meublé et neuf, avec parking standard
Quartier résidentiel À quelques minutes à pied de la mer, 3 pièces à vendre, très luxueux, entièrement meublé et neuf, avec parking standard
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1
À vendre, à quelques minutes à pied de la mer et à proximité de l'hôtel Hilton, dans le vieux nord de Tel-Aviv : appartement de 3 pièces à vendre, très luxueux, entièrement neuf, avec parking standard. Entièrement meublé, incluant tout le mobilier et les appareils électroménagers de marque M…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Ascalon, Israël
depuis
$1,51M
Rez-de-jardin 5 pièces avec 2 parkings et une cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller