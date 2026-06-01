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Quartier résidentiel Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,20M
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ID: 37270
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hirschenberg, 2

À propos du complexe

À vendre Dans le Vieux Nord Gordon 45 Dans un immeuble classé de caractère Appartement de 4 pièces Possibilité de le transformer facilement en 3 pièces Environ 70 m² + agréable terrasse ensoleillée de 11 m² Situé au deuxième étage Très lumineux et calme Hauts plafonds Rénové avec des matériaux de qualité Exposition : Sud-Est-Ouest Équipement complet (électroménager inclus)

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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