Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Nouveau projet sur Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A, ce projet résidentiel luxueux comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un parc situé dans une forêt naturelle, proche du matnas et de tous commerces, d'un country club et d'une piscine, avec au bas des immeubles une synagogue. La clientèle sera constituée essentiellement de clients venant de l'étranger. Livraison fin octobre 2026. 3 immeubles de 8 étages avec des appartements de 3 à 5 pièces, des rez-de-jardin ainsi que des penthouses. Seulement 3 appartements par étage. 3 pièces 83m², terrasse de 15m² à 23m², parking et cave - Prix : de 2.200.000 sh à 2.300.000 sh. 4 pièces 103m², terrasse de 20 à 27m², parking et cave - Prix : de 2.600.000 sh à 2.700.000 sh. 5 pièces 123m², 2ème étage, terrasse de 22m², parking et cave - Prix : 3.000.000 sh. 5 pièces rez-de-jardin duplex 150m², jardin de 175m² - Prix : à partir de 5.000.000 sh. Face au parc : 5 pièces 140m² avec 2 terrasses de 35m² et 40m² - Prix : 3.500.000 sh. Penthouses avec vue sur le parc : 7 pièces 190m², 8ème avec 65m² de terrasse, 6 pièces 154m², 9ème avec 25m² de terrasse, 6 pièces 156m², 6ème avec 45m² de terrasse (2 master et 4 toilettes) - Prix : à partir de 5.000.000 sh.
Localisation sur la carte
Bet Shemesh, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour