Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À vendre, dans le vieux nord de Tel-Aviv, à quelques pas de la mer et de la plage du Hilton, exceptionnel penthouse de très grand standing avec vue mer imprenable. D'une superficie d'environ 300 m² (duplex), prolongé par 178 m² de terrasses, ce bien rare offre des volumes spectaculaires et une expérience de vie unique face à la Méditerranée. Superbe piscine privée sur le toit, accessible par un élégant escalier flottant au design architectural, pour des moments exclusifs entre ciel et mer. Penthouse entièrement neuf, conçu avec des matériaux d'exception et des finitions ultra haut de gamme. Vendu entièrement meublé, avec mobilier de prestige et les appareils électroménagers les plus luxueux. 5 places de parking en sous-sol complètent ce bien d'exception. Entrée immédiate, prix sur demande. Pour plus de détails en privé, Aya
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour