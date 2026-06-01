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Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
01/06/2026
$1,21M
31/05/2026
$1,21M
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ID: 37286
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Mutsafi, 6

À propos du complexe

Nouveau projet Ramat Sharet Jérusalem, limite Beit Vegan. Composé de 2 immeubles de 19 étages et au-dessus d'un immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez-de-chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de shabbat), beit knesset, salle de sport... Livrable mai 2029. 3 pièces 80m² avec terrasse de 10m² 3 pièces 85m² avec terrasse 10m² 3,5 pièces 86m² avec terrasse 10m² Avec cave et parking Prix à partir de 3.400.000 sh Au-dessus des commerces il y a des appartements de 3, 4 et 5 pièces 4 pièces 97m² avec 12m² de terrasse avec cave et 2 parkings Prix à partir de 4.100.000 sh 5 pièces 120m² avec terrasse de 11m² Prix selon les étages, à partir de 4.857.000 sh avec cave et 2 parkings 5 pièces avec 2 parkings et une cave 118m² et 120m² de terrasse Prix 6.200.000 sh Penthouse 6 pièces 133m² avec belle terrasse de 133m², possibilité de faire une piscine 6 pièces 156m² avec belle terrasse de 130m² possibilité de faire une piscine Prix 12.000.000 sh Mode de paiement : 20%-80% 15% à la signature, le solde à diviser en plusieurs fois Note : les prix peuvent être sujets à variation (Ce prix n'inclut pas notre commission d'agence qui est de 2% HT) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite.

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Jérusalem, Israël
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