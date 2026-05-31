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Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…

Hadera, Israël
depuis
$4,00M
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10
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ID: 37697
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

À propos du complexe

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Hadera, Israël
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