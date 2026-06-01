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Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,25M
01/06/2026
$1,25M
31/05/2026
$1,24M
;
6
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ID: 37282
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

Projet neuf à Holyland Jerusalem, situé dans un immeuble de 30 étages, proche de Bayit Vegan et de Ramat Sharet et à 5 minutes du Canyon Malha et de l'axe routier qui mène à tout Jérusalem. Lobby luxueux avec 4 ascenseurs, gardien et salle de sport. Parking et cave pour chaque appartement. Entrée en 2027. Du 3 au 6 pièces avec penthouses et rez-de-jardin : 3 pièces 81m² et terrasse de 9m² 4 pièces 108m² et terrasse de 12m² 4 pièces 110m² et terrasse de 10m² 4 pièces 130m² et terrasse de 13m² 5 pièces 123m² et terrasse de 10m² Prix à partir de 3.500.000₪ Les prix n'incluent pas notre commission d'agence de 2% (h.taxes)

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

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